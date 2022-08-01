الموت يغيب طالبين بجامعة جنوب الوادي.. أحدهما توفى بفرحة تخرجه

شهدت محافظة قنا، خلال أسبوع، وفاة طالبين بجامعة جنوب الوادي، أحدهما توفى إثر هبوط في الدورة الدموية على خلفية فرحة لنجاحه في الفرقة الرابعة بكلية العلوم، والثاني في الصف الفرقة الثالثة بكلية التجارة وتوفى خلال عمله في المعمار بمدينة بدر في القاهرة لجمع مصاريف دراسته، الأمر الذي أصاب زملائهما وأهالي قريتي الجرفية والعزب المصري بالحزن على فراقهما.

حزن في «العزب المصري» لوفاة طالب أثناء العمل

منذ يومين ودع أهالي قرى العزب المصري التابعة لمركز دشنا، جثمان أحد الطلاب بجامعة جنوب الوادي، بعد وفاته أثناء عمله في مدينة بدر بالقاهرة.

يقول عصام كامل، أحد أبناء قرية العزب، وصديق الطالب، عبد الله محمود حسن، طالب في الفرقة الأولى بكلية التجارة جامعة جنوب الوادي، الذي توفى، إن «عبدالله» مكافح من صغره ويعتاد السفر منذ كان في المرحلة الإعدادية للعمل لجمع المال لتحمل مصاريفه، مشيرا إلى أنه عقب الامتحانات نهاية العام في كلية النجارة، سافر للعمل بمدينة بدر في محافظة القاهرة لتوفير مصروفاته للعام المقبل.

وأشار «كامل» إلى أن سبب وفاة صديقه سقوط ونش عليه من الدور السادس، وتوفى في الحال، وتم نقل جثمانه من القاهرة إلى قريته منذ يومين ودفن في مقابر العائلة.

وتابع، بأن القرية تعيش حالة من الحزن لفراق «عبدالله»، حيث كان طيب القلب ومكافحا ودائما في عمله مردفا «رحمة الله عليه».

طالب قرية الجرفية توفى من الفرح بنجاحه

وفي قرية الجرفية التابعة لمركز قنا، ودع الاهالي منذ 4 أيام جثمان طالب توفى من الفرحة بعد علمه بنتيجة نجاحه بالفرقة الرابعة بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي.

وبحسب التقرير الطبي بمستشفى جامعة جنوب الوادي، توفى الطالب إثر إصابته بأزمة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية.

ودُفن جثمان الطالب مبارك حسين سيد عبدالجليل، 22 سنة، طالب بالفرقة الرابعة بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي، دفن بمقابر العائلة بزمام القرية.

وقال مصطفى علي، أحد أهالي قرية الجرفية، أن «مبارك» كان من أطيب الشخصيات بالقرية، وعندما علم بنجاحه وحصوله على درجات عالية، أصيب بهبوط في الدورة الدموية، ونُقل إلى مستشفى قنا الجامعي، وخلال توقيع الكشف عليه لفظ أنفاسه الأخيرة.