إزالة 8 مبان مخالفة بطهطا على مساحة 1000 متر خلال أسبوع

تستمر المتابعة لحالات مخالفات البناء، والبناء بدون ترخيص بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج حيث يتم التصدي لمخالفات البناء بمراكز محافظة سوهاج.

تنفيذ 8 قرارات إزالة بطهطا

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج بتنفيذ 8 حالات إزالة تعديات بمدينة طهطا وساحل طهطا بمحافظة سوهاج ومجلس قروى الصوامعة غرب بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، ومجلس قروى بنجا بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وذلك عقب رصد فرق المتابعة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج للمخالفات حيث تعمل الوحدة على التصدى لمخالفات البناء بكل أنواعها بمراكز محافظة سوهاج.

مباني على مساحة 1000متر بطهطا

وقد قامت حملة إزالة الأبنية المخالفة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج بتنفيذ حالتين إزالة بناحية بندر طهطا وساحل طهطا بمركز طهطا بمحافظة سوهاج بإجمالي مساحة 270 متر وثلاث حالات بمجلس قروى الصوامعة غرب بمركز طهطا بمحافظة سوهاج على مساحة 450 متر، وحالتي إزالة بمجلس قروى بنجا بمركز طهطا بمحافظة سوهاج على مساحة 180متر وفك شدة خشبية على مساحة 100 متر وذلك بإجمالي عدد 8 حالات إزالة بإجمالي مساحة 1000 متر، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة.

الجهات المعنية بالحملة

وقد تمت إزالة الأبنية المخالفة بواسطة معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج والمجالس القروية التابعة، وبالتعاون مع مسؤولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية لمركز طهطا بمحافظة سوهاج ومسؤول الإدارة الهندسية والعمليات والأزمات والتفتيش المالي والإداري والمتابعة والعلاقات العامة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.