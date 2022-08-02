«سفير بلجيكا»: أسسنا أكبر شركة إنشاءات في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر

قال «فرانسوا كورنيه دى إلزيوس»، سفير بلجيكا في مصر، إن مساحة بلجيكا 30000 كيلو متر، تقع في قلب أوروبا، ويتحدث سكانها اللغة البلجيكية التي يعود أصلها للعائلة المالكة، ويبلغ عدد السكان 11 مليون نسمة، أي ما يعادل تعداد سكان محافظة الجيزة.

المصريون لم يتأثروا بالانفتاح ومحتفظين بصفاتهم الخاصة

وأضاف «إلزيوس»، في حوار مع الإعلامية سارة نور الدين ببرنامج «موعد مع السفارة»، على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أنّ بلاده تعرضت للتأثر بالثقافات الأخرى بعد الإنفتاح الخارجي، وهو عكس المصريين الذين يتمتعون بطباع خاصة مميزة، لافتًا إلى أن بلجيكا ذات طابع أوروبي.

بلجيكا تكتسب قوتها من موقعها وسط أوروبا

وأوضح سفير مملكة بلجيكا بمصر أن المملكة تحتضن أكبر مجموعة في العالم للصناعات البترولية الكيمائية، لافتًا إلى أنها تحتل المركز الثاني على مستوى العالم بعد مجموعة «دالاس»، الأمريكية، مشيرًا إلى القوة التي تتمتع بها بلجيكا كونها تقع وسط أكبر الدول الإقتصادية في العالم، منوهًا بأن بلجيكا أصبحت مركزًا للإتحاد الأوروبي، والذي يقع مقره في مدينة بروكسيل، كما أنها مقرًا لحلف الناتو.

التعاون المصري البلجيكي يثمر عن أكبر شركة إنشاءات في الشرق الأوسط

ولفت إلى التعاون بين مصر وبلجيكا في مجال السكك الحديدية والعمارة والسياحة، واصفًا التعاون بأنه «قوي وسريع»، مشيرًا إلى مساهمة الشركات الاستثمارية البلجيكية في تشييد المتحف المصري الكبير، إضافة إلى تشييد عدة فنادق مطلة على نهر النيل، مشيرًا إلى التعاون بين شركات التشييد البلجيكية والمصرية مناصفًة لتكوين أكبر شركة للتشييد والبناء في الشرق الأوسط.