تعرف على كلية تمريض جامعة أسيوط وأقسامها لسوق العمل

يبدأ طلاب الشهادة الثانوية هذا العام وبعد انتهاء امتحاناتهم وعقب إعلان نتائج الشهادة بالبحث عن الكليات المتاحة لهم فى التنسيق الجامعى والمجموع المختار لكل من الكليات بجامعة أسيوط لتجهيز أوراقهم أو انتظار وقت اختيار رغبات التنسيق لهم.

كلية التمريض جامعة أسيوط

وتعتبر كلية التمريض بجامعة أسيوط من الكليات التى يقبل عليها كثير من الطلاب نظرا لسرعة تكليفات العمل بها والتي حققت رغبات كثير من الطلاب للالتحاق بها، كوادر مؤهلة علمياً ومهارياً ومهنياً قادرة على الابتكار والمنافسة فى سوق العمل والتصدي لمشكلات المجتمع فى مجالات التمريض وذلك من خلال برامج تعليمية تستند على معايير أكاديمية معتمدة وبحث علمي يواكب متطلبات الحاضر والمستقبل .

أهمية كلية التمريض

تأتى كلية التمريض بالنسبة لطلبة شهادة الثانوية العامة فى الآونة الأخيرة محط أنظار للكثير منهم، فهي من أهم الكليات فى اختيار رغابتهم حسب المجموع والاقسام المتاحة داخل الكلية نسبة إلى سرعة التكليف بها وأهميتها فى سوق العمل داخل مصر وخارجها فنتعرف على اقسام كلية طب التمريض بجامعة اسيوط

أقسام كلية التمريض جامعة أسيوط

تحتوى كلية التمريض فى جامعة اسيوط على 8 أقسام أساسية للطلاب الدارسين بها قسم ادارة خدمات التمريض وقسم تمريض العناية الحرجه والطؤارى وقسم تمريض الاطفال وقسم تمريض جراحة الباطن ثم قسم تمريض الصحة العامة وقسم تمريض النساء والتوليد وقسم التمريض النفسى والصحة النفسية وقسم تمريض المسنين.

الدرجة العلمية لخريجى كلية التمريض

يحصل الطلاب الدارسون بكلية التمريض فى جامعة أسيوط على الدرجة العلمية بعد اتمام جميع مراحلهم الدراسية داخل الكلية على درجة درجة البكالوريوس فى خدمات التمريض واقسامها المختلفة الذى يؤهله الى مرحلة الدراسات العليا من الماجستير ثم الدكتوراة ثم درجة الدبلومة فى احدى التخصصات.