رئيس التحرير

محمود مسلم

قبل زفافها بأيام.. فتاة تلفظ أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى بقنا

كتب:

رجب آدم
07:03 ص | الخميس 04 أغسطس 2022
جثة قنا

جثة قنا

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة ، مساء أمس الأربعاء، داخل المستشفى، متأثرة بإصابتها، بعد تناولها صبغة شعر منذ 4 أيام، قبل الموعد المحدد لزفافها، منتصف الشهر الجاري، بنجع الهدايات في نقادة، جنوب محافظة قنا.

نقل الفتاة لمستشفى قنا العام

وكان مستشفي قنا العام، استقبل فتاة في حالة إحياء شديدة، بعد تناولها صبغة شعر بنجع الهدايات بنقادة.

وبعد الفحص تبين إصابة «رانيا. ع»، 22 عاما، وتوفيت بعد محاولات إنقاذها داخل العناية المركزة لعدة أيام.

وتبين أن الفتاة تناولت الصبغة، بسبب مرورها بأزمة نفسية، وتجري المباحث ترحياتها حاليا في مركز نقادة؛ لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الفعل، خاصة أن حفل زفافها كان محدد له منتصف شهر أغسطس الجاري.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإيداع الجثة في مشرحة مستشفى قنا العام.

اقرأ المزيد:

أوائل الثانوية الأزهرية 2022 في محافظة قنا بالأسماء

رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة قنا.. خطوات بسيطة

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة قنا.. «الأوراق بتتصحح»

وزير التعليم العالي يصدر قرارا بغلق كيانين وهميين في محافظة قنا

إزالة 7 حالات بناء عشوائي على الأراضي الزراعية في محافظة قنا

توريد 4751 طن قمح لصوامع وشون محافظة قنا منذ بداية الموسم

5 علامات تؤكد أن مزاريطة الكبير أوي من محافظة قنا.. السر فين؟
بقلم رجب آدم