قبل زفافها بأيام.. فتاة تلفظ أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى بقنا

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة ، مساء أمس الأربعاء، داخل المستشفى، متأثرة بإصابتها، بعد تناولها صبغة شعر منذ 4 أيام، قبل الموعد المحدد لزفافها، منتصف الشهر الجاري، بنجع الهدايات في نقادة، جنوب محافظة قنا.

نقل الفتاة لمستشفى قنا العام

وكان مستشفي قنا العام، استقبل فتاة في حالة إحياء شديدة، بعد تناولها صبغة شعر بنجع الهدايات بنقادة.

وبعد الفحص تبين إصابة «رانيا. ع»، 22 عاما، وتوفيت بعد محاولات إنقاذها داخل العناية المركزة لعدة أيام.

وتبين أن الفتاة تناولت الصبغة، بسبب مرورها بأزمة نفسية، وتجري المباحث ترحياتها حاليا في مركز نقادة؛ لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الفعل، خاصة أن حفل زفافها كان محدد له منتصف شهر أغسطس الجاري.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإيداع الجثة في مشرحة مستشفى قنا العام.