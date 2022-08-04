إصابة 11 شخصاً في تصادم ربع نقل وتروسيكل بقنا

شهد مركز قفط، جنوب محافظة قنا حادث تصادم بين سيارة ربع نقل «كبود» ودراجة نارية «تروسيكل»، على طريق قرية «الشيخية»، مساء اليوم الخميس، مما أسفر عن إصابة 11 شخصاً، تم نقلهم إلى المستشفى، وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات المتبعة حيال الحادث.

أسماء المصابين في حادث «الشيخية»

وتنشر «الوطن» أسماء مصابي حادث تصادم سيارة ربع نقل «كبود» مع «تروسيكل» في قفط، جنوب قنا، وهم: «شاذلي محمد أبو الحسن، 52 سنة، وكيرلس سعيد نظير، 8 سنوات، وناجي سعيد سليمان، 59 سنة، ومحمد رفيع محمد، 42 سنة، وهاني أحمد محمد، 51 سنة، ويحيى زكريا رشاد، 20 سنة، ومحمود فخري محمد، 27 سنة، ونورهان هاني محمد، 17 سنة، وإيمان عبدالحكيم محمد، 35 سنة، وروحية محمد شلبي، 58 سنة، وعبدالحكيم محمد أحمد، 58 سنة».

إخطار أمني بتصادم ربع نقل وتروسيكل

تلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بإصابة 11 شخصاً نتيجة تصادم بين سيارة ربع نقل «كبود» مع «تروسيكل»، على طريق قرية «الشيخية» بقفط، وانتقلت 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم للعرض على السلطات المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.