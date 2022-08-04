تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه في المراغة 15 يوماً للتحقيقات

أمرت جهات التحقيق المختصة في محافظة سوهاج، قبل قليل، بتجديد حبس المتهم بقتل شقيقة في مركز المراغة، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك عقب مشاجرة بينهما أودت بحياة الشقيق الأصغر.

إخطار أمني بمقتل شاب على يد شقيقه

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج، إخطاراً ، من مركز شرطة المراغة يفيد بوصول جثة المدعو «محمد فارس أبو ضيف»، 23 سنة، عامل ، مقيم بقرية «الغريزات»، بمركز المراغة بمحافظة سوهاج ، جثة هامدة، ودلت التحريات أن وراء مقتله شقيقه الأكبر المدعو «إسلام فارس أبو ضيف»، 26 سنة، عامل، وذلك بسبب خلافات أسرية بينهما.

ضبط المتهم بقتل شقيقه في مشاجرة

تم ضبط الشقيق الأكبر المتهم بقتل شقيقه، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما جرى التحفظ على كاميرات المراقبة في محل الواقعة، التي حدثت أمام منزل الشقيقين في قرية «الغريزات» بدائرة مركز المراغة، في محافظة سوهاج، حيث تبين أن مشادة كلامية بين الشقيقين، بسبب قيام الشقيق الأصغر بكسر أقفال حجرة شقيقه الأكبر، والاستيلاء على مبلغ مالي، وعندما عاتبة شقيقه الأكبر، حدثت مشادة بينهما سرعان ما تطورت إلى مشاجرة، عقب تهديد الشقيق الأصغر لشقيقه بسلاح أبيض «كاتر»، ليقوم الشقيق الأكبر بتسديد اللكمات إلى شقيقه، الذي سقط مغشياً عليه، ليتم نقله إلى مستشفى المراغة المركزي، حيث لفظ أنفاسه، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.