الأول علمي علوم STEM: كنت أتعاون مع زملائي.. وأتمنى الالتحاق بـ«الطب»

قال أسامة محمد فتحي الأول علمي علوم من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، إنّه حصل على 94.7%، ويتمنى الالتحاق بكلية الطب، حتى يحقق حلم الطفولة: «جربت الاسعافات الأولية وكنت شايف نفسي فيها وحبيت أكمل في المجال بقية حياتي».

أتمنى دراسة الطب في ألمانيا

وأضاف «فتحي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة على القناة الأولى، أنّه يتمنى التخصص في المخ والأعصاب لأنه درس الجهاز العصبي وتوسع فيه، وكان هذا المجال هو الأكثر إعجابا بالنسبة إليه.

وتابع الأول علمي علوم من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، أنه يتمنى دراسة الطب في ألمانيا، لأن الطب هناك متطور ويتم الاهتمام به، مشيرًا إلى أن عدد ساعات المذاكرة كان يختلف من أيام لأخرى: «كنت بذاكر لحد ما أكتفي، عشان لو زودت عن كده مش هستوعب».

أهم الأمور التي تساعد على النجاح

وقال أسامة محمد فتحي الأول علمي علوم من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM: «من أهم الأمور التي تساعد على النجاح هي المشاركة، إذ أنني كنت أسكن في سكن داخلي، وكنت أقيم مع زملائي وكنا نسأل بعض دائما ومن يعجز عن فهم شيء في المنهج يساعده الجميع».

وأشار إلى أن كل فصل دراسي يشهد حل مشكلة في مصر عن طريق البحث العلمي، مثل التلوث والطاقة والزيادة السكانية، وكان آخر مشروع للبرمجة، وهو تطبيق لنقل الكهرباء بكفاءة عالية، حيث تم حساب الطاقة التي يحتاج إليها التطبيق والطاقة المهدرة.