شهد الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس أمناء مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بسوهاج، وأكد خلال اللقاء على تقديم كافة أوجه الدعم لتمكين طالبات مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بسوهاج من تحقيق أعلى مستوى من الجودة في التعليم بما يخدم مصلحة الوطن للنهوض به بمختلف المجالات، خاصة في مجال البحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات، دعما لخطة الدولة ووزارة التربية والتعليم للتحول الرقمي، في ظل توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وذلك بتقديم الدعم الكامل والمستمر للمدرسة من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج.

حضور الاجتماع بمدرسة المتفوقين

وعُقد اجتماع مجلس أمناء مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمدينة سوهاج الجديدة، بحضور المستشار شوكت زيان رئيس مجلس أمناء المدرسة، وحمدي مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وعطا الميموني مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، والمهندس سيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة سوهاج، وعدد من أولياء أمور الطالبات بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمدينة سوهاج الجديدة.

الانتهاء من تصحيح 90% من أوراق إجابات الشهادة الإعدادية

وفي إطار آخر، صرح وكيل تعليم سوهاج بأنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الإجابة لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج بنسبة تجاوزت 90%.