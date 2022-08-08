تنسيق الكليات 2022.. اعرف برنامج الدراسات القانونية بالإنجليزية في «حقوق حلوان»

تنسيق الكليات 2022.. بالتزامن مع استعدادات التنسيق، أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان، برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية، موضحة أن البرنامج يقلل الفجوة بين المهارات المعتادة لخريج الحقوق، ومتطلبات سوق العمل، من خلال تدريس مقررات أصول البحث العلمي والتدريب على الصياغة القانونية.

برنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية، يشمل تدريس كتابة العقود واكساب مهارات اللغة القانونية بالانجليزية، ومبادىء الترجمة القانونية.

تأهيل الطلاب للعمل فى مكاتب المحاماة الدولية

أوضحت كلية الحقوق بجامعة حلوان، فى بيان لها، أن برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية، يهتم بتأهيل الطلاب للعمل فى مكاتب المحاماة الدولية والمحلية والشئون القانونية بالشركات والبنوك، والتميز عند التقديم للخارجية والنيابة العامة والإدارية ومجلس الدولة.

يشترط البرنامج ألا يزيد عدد الطلاب عن 450 طالب

يشمل البرنامج دراسة الأنظمة القانونية للولايات المتحدة وإنجلترا، مع المقارنة بالنظام القانونى المصرى، بالإضافة إلى وجود خبرات كبيرة لدى أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادات علمية من جامعات انجليزية وأمريكية، كما أن الدراسة تكون وفقا لنظام الساعات المعتمدة، ويشترط البرنامج ألا يزيد عدد الطلاب عن 450 طالب كحد أقصى لتحقيق استفادة وفعالية أكثر.

شروط الالتحاق ببرنامج الدراسات القانونية

تتمثل شروط الالتحاق ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية في كليه الحقوق جامعه حلوان كالتالي:

1- الالتحاق بالكلية سواء انتظام أو انتساب.

2- الحد الأدنى لدرجه اللغة الإنجليزية 80% أي مايعادل 40 من 50 إذا كانت اللغه الانجليزيه اللغة الأجنبية الأولى.

- إذا كانت اللغة الانجليزية اللغة الاجنبية الثانية و الدرجة العظمى من 40 درجه فيكون الحد الأدنى 32 ويجوز لمجلس الكلية ومجلس الإدارة أن يخفض الدرجه وفقا لما يراه مناسبا لقبول الأعداد.

شروط قبول الطلاب المحولين

بالنسبة للطلاب الذين التحقوا بكليات أخرى في العام الماضي 2021/2022 ويريدون التحويل للفرقه الأولى بالبرنامج شروط التحاقهم كالتالي :

- أن يكونوا قد حصلوا في مجموع الثانويه العامه مايناسب لقيدهم في الكلية سواء انتساب أو انتظام.

- أن يكونوا حاصلين على 80٪ في اللغة الإنجليزية كحد أدنى أن يكونوا قد تجاوز الفرقه الاولى بالعام الجامعى 2021/2022 بالكليات التى التحقوا بها بنجاح.

جدير بالذكر، أن البرنامج يوجد به العديد من الأنشطة العلمية بالبرنامج المتمثلة فى المحكمة الصورية، نموذج محاكاة جامعة الدول العربية، نموذج محاكاة الأمم المتحدة، العيادة القانونية للتدريب على القضايا المختلفة قبل التخرج.