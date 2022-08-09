إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميني باص أعلى الدائري الإقليمي بالصف

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب ميني باص أعلى الطريق الدائري الإقليمي بمنطقة الصف، منذ قليل، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

بداية البلاغ

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بانقلاب أتوبيس أعلى الطريق الدائري بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم.

المرور ترفع آثار الحادث

ودفعت الإدرارة العامة للمرور بالأوناش وفرقة من رجال المرور تمكنوا من رفع الحطام وإزلة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وإعادة العمل بالطريق بعد توقفه لبعض الوقت.

تحليل مخدررات لسائق الميني باص

وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، وانتدبت لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة الميني باص المتسبب في الحادث، وطلبت تقرير تحليل المواد المخدرة الخاص بالسائق لبيان ما إن كان تحت تأثير أي من المواد المخدرة أو الكحوليات وقت وقوع الحادث من عدمه.

الاستماع لأقوال المصابين

كما كلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وموافاة النيابة بالمستجدات.