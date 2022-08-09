اختفاء فتاة عشرينية منذ أسبوع في الفيوم.. «خرجت تشتري حاجات ومرجعتش»

خرجت «إيمان» من منزلها في قرية العامرية بنطاق مركز الفيوم، لشراء بعض المستلزمات التي تحتاج إليها ربات البيوت، إلا أنّها تأخرت في العودة وظلت الأسرة تنتظرها الساعة تلو الأخرى ولكنها لم تعد حتى حلّ المساء، فبدأت البحث عنها، واتصل أفراد الأسرة بها مراراً وتكراراً ولكن هاتفها كان مغلقا، ما أثار قلق الأسرة، فحررت محضراً باختفائها ولا تزال تبحث عنها منذ أكثر من أسبوع حتى الآن، وكان آخر ما توصلوا إليه أنّها استقلت سيارة من موقف سيارات القاهرة بمدينة الفيوم، ونزلت منها على طريق «القاهرة - الفيوم» قرب منطقة حدائق أكتوبر.

الأسرة تبحث عنها منذ أسبوع

وقال أبو ميدو شعبان، أحد أقارب الفتاة المتغيبة إيمان محمد عويس وهبة، 22 سنة، ومقيمة بالعامرية، إنّها خرجت من المنزل لشراء بعض المستلزمات ولكنها تأخرت في العودة، وبحثوا عنها كثيراً فلم يجدوها، كما أنّهم حاولوا الاتصال بها ولكن وجدوا هاتفها مغلقاً، موضحاً أنّه مر على اختفائها أكثر من أسبوع ولم يعثروا عليها.

استقلت سيارة من الموقف

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّهم من خلال البحث عنها ومشاهدة الكاميرات في المواقف، تبينّ أنّها استقلت سيارة ميكروباص أجرة من موقف الفيوم، وبسؤال السائق، أكدّ أنّها نزلت في إحدى المناطق قبل مدخل مدينة أكتوبر.

حرروا محضرا باختفائها

وأشار إلى أنّهم حرروا محضراً في مركز شرطة الفيوم، ونشروا صورتها على مختلف الصفحات والمجموعات العامة وتركوا أرقام هواتفهم أملاً في العثور عليها، مُطالبين من يراها أن يخبرهم بمكان تواجدها، ولكنهم لم يتلقوا أي اتصال حتى الآن.

بلاغ بتغيب ربة منزل

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطاراً من مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ بتغيب سيدة عن المنزل منذ عدة أيام، وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.