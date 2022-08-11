موعد الاختبارات التحريرية لوظائف شركة المياه والصرف الصحي.. تبدأ 15 أغسطس

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عبر منشور على صفحتها الرسمية بفيس بوك، عن موعد انعقاد الاختبارات التحريرية للمتقدمين لشغل وظائف الشركة رقم 2 لعام 2020 ومسابقة الشركة رقم 1 لعام 2022 بمقرات جامعة سوهاج بمدينة سوهاج الجديدة ومدينة ناصر، في الفترة من 15 حتى 18 أغسطس الحالي.

وترصد السطور التالية، تفاصيل الاختبارات، وهي كما يلي:

موعد ومكان الاختبارات التحريرية للمتقدمين للوظائف

- موعد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة مهندس يوم 16 أغسطس الحالي بمبنى كلية الهندسة بمدينة سوهاج الجديدة.

- موعد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة كيميائي يوم 15 - 16 أغسطس الحالي بمبنى كلية العلوم بمدينة سوهاج الجديدة.

- موعد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة أخصائي سلامة وصحة مهنية يوم 17 أغسطس بمبني كلية العلوم بمدينة سوهاج الجديدة.

- موعد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة محاسب يوم 15 أغسطس بمبنى كلية التجارة بمدينة سوهاج الجديدة.

- موعد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة أخصائي موارد بشرية يوم 15 أغسطس بمبنى كلية التجارة بمدينة سوهاج الجديدة.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنّ الاختبارات التحريرية للمتقدمين لوظائف الشركة رقم 2 لعام 2020 ومسابقة الشركة رقم 1 لعام 2022، ستتم بالتنسيق مع رئيس جامعة سوهاج، وعمداء كليات التجارة والهندسة والعلوم

الاختبارات تحت إشراف الجامعة

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنّ الاختبارات التحريرية للمتقدمين لوظائف الشركة رقم 2 لعام 2020 ومسابقة الشركة رقم 1 لعام 2022، ستتم بواسطة أساتذة متخصصين بالكليات المذكورة، موضحا أنّ أعمال لجان الاختبارات والإشراف عليها والتصحيح، تتم تحت إشراف الجامعة لضمان شفافية الاختبارات ونزاهتها.