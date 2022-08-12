القابضة للمياه: تطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة أحدث أساليب التعلم

أكدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، الاهتمام بالتطور التكنولوجي، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات، لا سيما في تطوير العملية التعليمية داخل المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، لتخريج طلاب مؤهلين ومدربين.

إعداد جيل مثقف ومتمرس

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان إن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قامت بتركيب السبورات الذكية لطلاب المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، والتي تعتبر من الوسائل التي ساهمت في تطوير العملية التعليمية، وجعلها عملية سلسة ومتماشية مع متطلبات العصر الحديث ومؤهلة لإعداد جيل مثقف ومتمرس بالتكنولوجيا ووسائلها.

تطوير المناهج الفنية التخصصية

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى الاهتمام بالمنظومة التعليمية، من خلال المواد التخصصية التي يقوم بتدريسها متخصصين من الشركة، وذلك يؤدى إلى نقل خبرتهم العملية للطلبة بجانب المواد العلمية، والاهتمام بتطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم الفني.

التدريب والتعيين في شركات المياه

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في البيان إن مدة الدراسة في مدارس مياه الشرب 3 سنوات ويتم التدريب والتعيين في شركات المياه في المحافظة التابع لها مع إمكانية استكمال الدراسة في المعاهد الفنية والكليات إضافة إلى أن المناهج الدراسية في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي تشمل 3 تخصصات هي قسم «المعامل – قسم الشبكات – قسم المحطات».

وتسعى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى توفير كافة احتياجات المدرسة في إطار اهتمام الدولة المصرية بالتعليم الفني الصناعي وتحسين الصورة الذهنية التي تقدم نموذج متميز في التعليم الفني المصري، ليحقق متطلبات التنمية المستدامة ويتوافق مع متطلبات رؤية مصر 2030، وتمهيد الطريق لتعليم أفضل للشباب ولضمان انتقالهم السلس إلى سوق العمل.