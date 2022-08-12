بدء الاختبارات الإلكترونية بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بأسوان غدا

أعلنت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بأسوان، عن مواعيد الاختبارات الإلكترونية لقبول الطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، والتي ستنطلق لمدة يومين فقط.

مواعيد الاختبارات الإلكترونية

وتبدأ الاختبارات الإلكترونية لقبول الطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) يومي غدا السبت 13 أغسطس الجاري، والأحد 14 أغسطس الجاري، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة والنصف مساءً، على ثلاث فترات، وفقاً للكشوف المرفقة، وذلك بقاعة التطوير التكنولوجي بديوان مديرية التربية والتعليم بأسوان.

وطالبت مديرية التربية والتعليم بأسوان بسرعة التواصل والمراجعة حيث طالبت الطلاب المتقدمين سرعة الدخول لموقع الوزارة وطباعة الإخطار، ومراجعة قسم التطوير بالمديرية للتمكن من الدخول للامتحان في الموعد المقرر.

على جانب آخر، عقد حسن الرحلاوي مدير إدارة ادفو التعليمية، اجتماعاً، بعدد من مسئولي الشئون الاجتماعية، و بحضور مسئولي الشئون المالية والإدارية، وموجهي أول التربية الاجتماعية، وذلك بمدرسة البصيلية الثانوية المشتركة بخصوص تطبيق القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021 الخاص بسداد المصروفات المدرسية وآلية تطبيقه بالنسبة للمواطنين غير القادرين على دفع المصروفات، و تم التوصل لعدد من القرارات التنظيمية تيسيراً على أولياء الأمور.

تفاصيل الفئات المعفاة

وتم الاتفاق على القرارات وهي بالنسبة للفئات المندرجة تحت القرار 119 الخاص بالإعفاء يكتفى ولي الأمر بتقديم ما يفيد إعفاءه من تسديد المصروفات من الشئون الاجتماعية فقط ولا يشترط عمل بحث اجتماعي، وبالنسبة للفئات غير القادرة ولا تندرج تحت القرار119، وكذلك للموظفين أصحاب الأمراض المزمنة سواء ولى الأمر أو أحد أفراد الأسرة، يترك للشئون الاجتماعية بيان مدى استحقاقه للإعفاء من عدمه، ويكتب في البحث يستحق أو لا يستحق، وإعفاء أبناء العاملين بالتربية والتعليم سواء الأب أو الأم بنسبة 50٪ طبقاً للقرار الوزاري، ولا يجوز أن تزيد النسبة عن ذلك تحت أي بند.