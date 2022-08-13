تشييع جثامين 9 أشخاص بسوهاج لقوا مصرعهم في انقلاب ميكروباص بالمنيا

شيع أهالي قرية البلابيش بحري التابعة لمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، صباح اليوم، جثامين 9 من ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، جراء انفجار إطارها الخلفي، ما أدى إلى مصرع وإصابة 27 شخصا، بينهم 13 طفلا.

تسلم جثامين الضحايا

وتسلم أهالي قرية البلابيش بحري التابعة لمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، فجر اليوم، جثامين 9 من ذويهم ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحافظة المنيا، وهم رأفت محمد مهدي، 50 سنة، ورفاعي ناجي مختار، 20 سنة، ومحمود حسن، 50 سنة، وعبده حسن محمد حسين، وحازم بيومي عطية، وأربعة من الأطفال، وذلك من مشرحة مستشفى حميات المنيا، ومشرحة مستشفى المنيا العام، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث

وانطلق ميكروباص من قرية البلابيش بحري التابعة لمركز دار السلام بمحافظة سوهاج بعدد من الأشخاص والأسر، وبعضهم كانوا عائدين إلى عملهم بمحافظة الإسكندرية، والبعض الآخر كان متوجها لقضاء عطلة الصيف «المصيف»، وانفجر الإطار الخلفي للسيارة وأسفر الحادث عن مصرع تسعة أشخاص بينهم أطفال، وإصابة 18 آخرين نُقلوا لمستشفى المنيا العام لإسعافهم.