الكشف عن هوية طفل عثر على جثته منزوعة الأحشاء في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية بقنا اليوم الثلاثاء، هوية العثور على جثة طفل ملفوفًا في قطعة قماش بيضاء، بها عدة طعنات ناتجة عن الطعن بآلة حادة بقرية عزبة البوصة بمركز أبوتشت.

هوية جثة طفل قنا

وتبين أن الجثة لطفل يدعى، «محمد .م.ع»، 6 أعوام، وملفوف بقطعة قماش بقرية عزبة البوصة بمركز أبوتشت.

وتلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا إخطارًا بالعثور على جثة طفل بها طعنات بآلة حادة بعزبة البوصة بمركز أبوتشت.

العثور على جثة ملفوفة في قطعة قماش

كان الأهالي عثروا على الجثة في منطقة بجوار القرية، وأبلغوا الشرطة فور التي حضرت ومعها سيارة إسعاف، كما تم انتداب مفتش الصحة الذي عاين الجثة قبل رفعها من الأرض، وتم كتابة تقرير طبي حواء أسباب وفاة الطفل وخاصة مع وجود طعنات وفتحات في بطنه متفرقة في الجسم.

الجثة منزوعة الأحشاء والأعضاء

وكشف مصدر أمني، والاهالي، أن جثة الطفلة كان منظرها بشعًا حيث كانت، منزوعة الأحشاء و الأعضاء، وهذا دليل على أن الجريمة كانت بشعة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، التي استدعت أهلية الطفل لمعرفة سبب غياب وهل يوجد خلافات بينهم وبين آخرين سواء من الأقارب أو غيرهم.

وتكثف مباحث مركز شرطة أبوتشت من جهودها لمعرفة المتهمين في الواقعة، حيث حاليا يتم فحص جميع كاميرات القرية.