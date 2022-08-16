ضبط طن مواد غذائية فاسدة في حملات مكبرة بأسيوط

قال الدكتور ممدوح كامل بداري، مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، إنه تم تحرير 24 مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بعد ظبط 1 طن و111 كيلو جرام خلال 9 حملات بيطرية على مدار شهر، بالاشتراك والتعاون بين إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم التابع لمديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور ناصر حسين، مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والرقابة الإدارية والرقابة التجارية ومديرية التموين.

الكشف على اللحوم التي تصل للمؤسسات بأسيوط

وأضاف «كامل»، أنه تم الكشف على اللحوم والدواجن والأسماك التي يتم توريدها إلى المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية والمستشفيات المركزية وإدارة قوات الأمن المركزي وسجن أسيوط العام، بكميات تصل إلى 18 طنا و332 كيلو جرام لحوم بلدي ومستوردة، و9831 كيلوجرام دواجن، و37 كيلو جرام أسماك، بالإضافة إلى المرور على 20 مجزرا لمتابعة العمل بها والمذبوحات التي وصل عددها إلى 3559 حيوانات كبيرة و2000 من الدواجن.

حملات مبكرة لمراقبة الأسواق ومنافذ البيع

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، باستمرار الرقابة والرصد والمتابعة للأسواق ومنافذ البيع المختلفة من خلال حملات دورية للتأكد من سلامة السلع والمواد الغذائية واللحوم والمذبوحات والاطمئنان على صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والحفاظ على صحة المواطنين ومحاربة كافة صور الاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش.