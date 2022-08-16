«حدائق أكتوبر»: 10 مليارات جنيه عائد متوقع للمحور الترفيهي بالمدينة

كشف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، تفاصيل مشروع إقامة أكبر محور ترفيهي وخدمي عبر إزالة كابلات الضغط العالي داخل المدينة.

وقال رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية، إن المشروع يمثل متنفسا لسكان حدائق أكتوبر، مشيرا إلى أنه بعد إجراءا الدراسات اللازمة تم التوصل إلى أن تكلفة إزالة أبراج الضغط العالي ستصل إلى نحو 140 مليون جنيه، في الوقت الذي سيحقق فيه المشروع عند طرحه نحو 10 مليارات جنيه.

إزالة كابلات الضغط العالي سيغير وجه المدينة

وأضاف رئيس الجهاز، أن المحور يمتد على مسافة 10 كيلومترات، تبدأ من وصلة دهشور الجنوبية، مرورا بقلب مدينة حدائق أكتوبر، وحتى طريق الفيوم على مساحة تصل إلى مليون و400 ألف متر مربع.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه في خلال 10 أيام سيتم اعتماد المقايسة والمواصفة ومستندات الطرح للمشروع، وستكون الأرض جاهزة لإزالة الأبراج، لافتا إلى أن إزالة الأبراج ستستغرق حوالي 4 شهور فقط، وتكون الأرض جاهزة للطرح أمام المستثمرين.

من جهته، قال المهندس أحمد نمور، نائب رئيس الجهاز، إن المشروع سيغير وجه مدينة حدائق أكتوبر، خاصة أنه مقام في منطقة تعتبر وسط البلد بالنسبة للمدينة، وستكون متنفسا للسكان، حيث يتوسط الكمبوندات.

إزالة أبراج الضغط العالي خلال 4 أشهر

وفي سياق متصل، أكد رئيس جهاز مدينة تنمية حدائق أكتوبر، أن المدينة تشهد استثمارات كبرى، ومن المقرر أن تكون أكبر مدينة فى غرب القاهرة تشهد استثمارات تتخطى عشرات المليارات خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحا أن موازنة الجهاز للعام المالي الجديد تقدر بنحو مليار و800 مليون جنيه، ونحو 15 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي لإنشاء 50 ألف وحدة سكنية.

1.8 مليار جنيه موازنة الجهاز في العام المالي الجديد

وقال رئيس جهاز المدينة، إن مدينة حدائق أكتوبر تشهد خمس مراحل من الإسكان الاجتماعي، موضحا أن الأولى منها تشمل 5 آلاف و12 وحدة، والثانية 46 ألف وحدة، والثالثة 10 آلاف وحدة، والرابعة 15 ألف وحدة، والخامسة هي الأكبر.

وأشار إلى بدء العمل في هذه المراحل من يونيو الماضي، وتحقيق إنجازات كبيرة رغم الأزمات العالمية الاقتصادية.