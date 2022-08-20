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مصرع رضيع وإصابة والديه في انقلاب سيارة على طريق «الأربعين» بقنا

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رجب آدم
04:45 م | السبت 20 أغسطس 2022
حادث انقلاب سيارة ملاكي

حادث انقلاب سيارة ملاكي

لقى طفل رضيع مصرعه، وأصيب والداه بإصابات متفرقة، اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «الأربعين»، بين مركزي نجع حمادي وأبوتشت، شمال محافظة قنا.

إخطار بانقلاب سيارة على طريق «الأربعين»

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «الأربعين»، بدائرة مركز نجع حمادي، مما أسفر عن مصرع وإصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الضحايا، وإعادة تسيير حركة السيارات على الطريق.

وبحسب التحريات، فقد وقع الحادث إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق الأربعين، بمركز نجع حمادي، بسبب السرعة الزائدة.

أسماء المصابين في حادث شمال قنا

وأسفر الحادث عن مصرع رضيع يُدعى «محمد محمد عزت محمد السيد»، عمر سنة واحدة، وإصابة والده «محمد عزت محمد السيد»، 41 سنة، صيدلي، ووالدته «وفاء عبدالستار علي فرج»، وجرى نقلهم إلى مستشفى نجع حمادي العام.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهة المختصة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

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