منع إقامة حظائر المواشي في الشوارع العامة والميادين بقنا

حرصت مجالس المدن في محافظة قنا على إزالة المعوقات من شوارع المدن لتحسين المظهر الجمالي لها، وفي هذا الإطار تفقد أشرف أنور، رئيس مجلس مدينة دشنا، ونائباه الحسيني صبري وقاسم عبد الراضي، الشوارع والطرق العامة والميادين في قنا وتوابعها، لمتابعة ملف النظافة العامة والإشغالات والتجميل، فضلاً عن إزالة جميع أشكال التعديات من المهد لرفع المستوى الجمالي والعام للمدينة.

منع تربية المواشي في شوارع مدينة دشنا

وأكد رئيس المدينة منع تربية المواشي والحمير والخيول بالشوارع والطرق العامة والميادين في دشنا، وإزالة أي مرابط، حفاظاً على المظهر العام والحضاري للمدينة، وكذلك تفادي أثرها السلبي على البيئة وعلى صحة المواطنين.

إزالة جميع مرابط الحمير من الشوارع

وتابع «أنور» بأن حملة اليوم جاءت في شوارع نجع طلحة بمركز دشنا والمستودع القديم والجبانة والحروبة بمنطقة العزازية، وتم إزالة جميع مرابط الحمير والخيول وكذلك روث المواشي، مشيراً إلى أنه جرى رفع جميع عربات الكارو التي تعوق حركة المرور داخل الشوارع الضيقة والحواري، لتسيير حركة المرور ومنع أي تكدسات مرورية.

إزالة التعديات بشكل فوري

كما لفت إلى أنه تم إزالة الإشغالات والتعديات على الشوارع، وإزالة فورية لحالة بناء دون ترخيص داخل المدينة، وضبط مزرعة دواجن داخل الكتلة السكانية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لها، مؤكدا أن صحة وسلامة المواطنين من أولى اهتمامات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والذي وجه بضرورة الاهتمام بالمظهر الجمالي لشوارع المدن وإزالة كل التعديات منها.