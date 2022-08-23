«تجميل القاهرة»: تغريم أي سيارة تلقي مخلفات بالشارع.. «حتى لو خاصة بالهيئة»

أكد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، التعاقد على أجهزة حديثة لتنظيف المحاور والطرق والكباري، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا العمل على رفع الروح المعنوية لعامل النظافة المصري: «نريد أن يتعامل العامل المصري بشكل آدمي، ولدينا 2 مليون سيارة تجوب شوارع القاهرة، إضافة إلى سيارات من خارج المحافظة».

تفعيل القانون للتعامل مع المخالفين

وأضاف «الشرشابي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج «مساء dmc»، عبر قناة dmc: «بعض السيارات ترمي مخلفات مثل المناديل، وبالتالي فإننا نفعل قانونا للتعامل مع هذا الأمر حفاظا على المظهر العام، ولنا أن نتخيل أن سيارة نقل محملة بالمخلفات والرتش، فإنها ترميها في الطريق بسبب السلوك، وبالتالي كان يجب مواجهة ذلك بالقانون».

تطبيق القانون على أي مخالفة

وتابع رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، أن أي سيارة ستخالف القانون بإلقاء القمامة فإن القانون سيطبق عليها حتى لو كانت عربات الهيئة نفسها: «نريد الحفاظ على الشارع المصري والعامل المصري، كنت أسير في شارع صلاح سالم، ووجدت العمال منتشرين بصورة جميلة ورائعة ومشرفة، نرفع أي شيء من الطريق، وأنا أثق في وعي المواطن، وأتمنى أن نلتزم ونبتعد عن إلقاء القمامة في الشارع».

وأشار، إلى أن أي مخالف سيتعرض للغرامة المالية، بشرط أن يتم تصوير المخالفة: «لما بيروح المرور عشان يرخص عربيته بيلاقي ليه مخالفة ويكون معانا في الهيئة وتكون كل حاجة قدامه ويدفع الغرامة المقررة عليه، وقيمة الغرامة تكون حسب سلوك السيارة، بواقع 100 إلى 150 جنيها للسيارة العادية».