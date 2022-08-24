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رئيس جهاز حدائق أكتوبر: 100 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق بالمدينة

عرابي: بدء تنفيذ خطة تشجير من الطريق الأوسطي حتى الإسكان الاجتماعي

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أيمن حمزة
12:22 م | الأربعاء 24 أغسطس 2022
مدينة حدائق أكتوبر

مدينة حدائق أكتوبر

أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر، أنه في إطار سياسة ترشيد الطاقة التي أقرتها الحكومة، يواصل الجهاز أعمال تشجير المدينة بالكامل، بما يسهم في تلطيف درجات الحرارة ويقلل اعتماد الأهالي على التكييفات وبالتالي تخفيض استهلاك الطاقة.

 

خطة التشجير

وقال المهندس محمد عرابي، نائب رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر للطرق والتشجير، إن الجهاز بدأ تنفيذ خطة التشجير في المسافة الواقعة ما بين الطريق الأوسطي، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنطقة أبناء الجيزة، بطول 5 كيلومترات ونصف بتكلفة 40 مليون جنيه.

رئيس الجهاز: نسعى لتقليل اعتماد الأهالي على التكييفات 

وأوضح «عرابي»، في تصريحات صحفية، أن الجهاز يسعى إلى بسط أكبر مساحة خضراء ممكنة في المدينة، وذلك عن طريق النجيلة وأشجار الزينة، بما يخلق شكل جمالي وحضاري وسياحي للمدينة من ناحية، ويسهم في التخفيف من حدة درجات الحرارة.

وأضاف أن إجمالي ما تم زرعه من نخيل مثمر داخل المدينة على الطرق الرئيسية ومشروعات 262 والمنطقة السابعة ابني بيتك، وطريق زويل، ومدخل المدينة من أمام كمبوند حورس بلغ 1500 نخلة.

وكشف رفع كفاءة طرق النايل سات، وسوق الجملة في الخطة بقيمة تقديرية تصل إلى 100 مليون جنيها، مشيرا إلى قرب الانتهاء من أعمال رفع كفاءة طريق زويل، ويجري حاليا رفع كفاءة طريق الفيوم وأمام الكمبوندات وطريق المنتزه.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.