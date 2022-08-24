فتح باب التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، فتح باب التقديم على الموقع الخاص بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية http://Www.sgg.eg، للراغبين في المشاركة في المسابقه بمشروعاتهم وفقا للمعايير، التي تستهدفها المبادرة، والتي تتمثل في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك الظاهرة، وأيضا الحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث.

المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن الفئات المستهدف تلقي مشروعاتهم حول تلك الرؤى، هي «المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة».