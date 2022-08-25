منشور على فيس بوك يعيد «بسطاوي» لأسرته بعد غياب 42 عاما.. من الأقصر للسودان

منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، ينجح في إعادة مسن لأهله بعد مرور أكثر من 40 عاما، بعد أن فقدوا الأمل في عودته مرة أخرى ظنا منهم أنه مات، لكن كانت المفاجأة أنه حي يرزق ومتزوج ولديه بنتين، هذا هو حال محمد بسطاوي، من قرية المساوية بإسنا جنوب الأقصر، الذي سافر إلى اليمن عام 1982، وظل هناك ثلاث سنوات ونصف السنة، ثم انقطعت أخباره تماما لأكثر من 39 عاما.

يقول عبدالله بسطاوي، شقيق الحاج محمد بسطاوي، في حديثه لـ الوطن، إن شقيقه كان يعمل مديرا للجمعية الزراعية بقرية كومير عام 1973، وظل في عمله حتى عام 1982.

شقيقه: اعتقدنا أنه قد مات بعد سفره لليمن

ويضيف، سافر بعدها إلى اليمن للعمل، لكنه اكتشف هناك أن عقد العمل كان مزورا، ظل في اليمن ثلاث سنوات ونصف السنة وكان يراسلهم لكن فجأة انقطعت أخباره، وهو ما دفعهم للسفر لسفارة اليمن بالقاهرة لكن لم يستدل عليه، وظنوا أنه مات، لكنه سافر إلى السودان عبر أحد المعابر بين السودان واليمن بدون أوراق، وعاش هناك وعمل في وزارة الزراعة وكان يتقاضي 300 جنيه سوداني، لكنها لم تكن تكفيه، ثم استقال من العمل، وعمل ميكانيكي سيارات، وفتح ورشة وتعرف على شخص سوداني يدعى عوض علي عبدالرسول، وأصبحا صديقين.

تزوج من سيدة سودانية وأنجب بنتين

وتابع: "تزوج شقيقي من سيدة سودانية عام 1992، وأنجب بنتين، التحقت إحداهما بكلية السياحة والفنادق بالسودان، والأخرى تدرس في الثانوية العامة، كل هذا ولا نعرف عنه شيئا ولا هو يعرف عنا شيئا، وبعد مرور السنوات تدهورت صحته وأصبح يعاني من تعب في الأذن الوسطي والعين، لكنه لم يفكر في العودة إلا بعد إقناع الحاج عوض السوداني له بالعودة إلى بلده."

ظل صديقه عوض يبحث عن أي مصري، حتى تعرف على الكابتن يحيى رياض من محافظة الوادي الجديد، الذي كان يلعب في أحد الأندية الرياضية بالسودان، استطاع "رياض" أن يتواصل مع شخص يدعى عبدالباري عبدالدايم، مقيم بقرية السباعية التابعة لمركز إدفو بأسوان، ويعمل بجمعية بمركز إسنا، وتواصل الأخير مع إحدى صفحات التواصل الاجتماعي بإسنا، التي نشرت القصة ليجد أحد أصدقائه وهو أسامة عمران، يتواصل معه ويخبره بالعثور عليه.

القرية في استقبال العئد بعد غياب طويل

ويوضح شقيق محمد بسطاوي، أنه تواصل مع صديق شقيقه عوض السوداني، وبعد التواصل مع القنصل المصري لدى السودان تم إنهاء إجراءات السفر بعد العثور على شهادة ميلاد له في المنزل، وعاد شقيقه بصحبة صديقه عوض السوداني، إلى قريته وكانت كل القرية في استقبالهما، وسوف تأتي ابنتاه وزوجته بعد انتهاء الدراسة في شهر نوفمبر المقبل.

استخراج بطاقة رقم قومي لشقيقه

ويطالب بسطاوي، الجهات المختصة باستخراج بطاقة رقم قومي لشقيقه، تمهيدا لاستخراج معاش من جهة العمل التي كان يعمل فيها.