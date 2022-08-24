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واشنطن تعلن تسلم أول سفير لها في الخرطوم منذ 25 عاما مهامه

كتب:

رؤى ممدوح
04:45 م | الأربعاء 24 أغسطس 2022
واشنطن تعلن تسلم أول سفير لها في الخرطوم مهامه - أرشيفية

واشنطن تعلن تسلم أول سفير لها في الخرطوم مهامه - أرشيفية

أعلنت واشنطن، اليوم الأربعاء، تسلم أول سفير لها في الخرطوم منذ 25 عاما مهامه، وفق نبأ عاجل نقلته قناة "العربية".

تعيين أول سفير أمريكي في السودان

استكمالًا لعملية كانت قيد الإعداد لفترة طويلة، وتحديداً في يوليو الماضي، أكد مجلس الشيوخ الأمريكي أخيرًا أن جون جودفري، العضو المحترف في السلك الدبلوماسي الأقدم، سفيراً جديداً للبلاد في السودان.

أول سفير كامل الرتبة

ويشار إلى أنّ «جودفري»، الذي من المتوقع أن يتولى منصبه في الخرطوم قريبًا، سيصبح أول سفير أمريكي كامل الرتبة في السودان منذ 25 عامًا.

ويتمتع «جودفري» بخبرة واسعة في منطقة الشرق الأوسط حيث شغل سابقًا عدة مناصب في السفارة الأمريكية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بما في ذلك نائب رئيس البعثة بالنيابة والمستشار السياسي. كما شغل منصب نائب المستشار السياسي في السفارة الأمريكية في بغداد بالعراق، وكان يعمل سابقًا مع البعثة الأمريكية في ليبيا.

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