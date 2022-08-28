مصرع وإصابة 6 في تصادم سيارتي نقل وملاكي بـ«صحراوي الفيوم»

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرون، قبل قليل، في حادث تصادم مروّع، وقع بين سيارتين، إحداهما ربع نقل والأخرى ملاكي، على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي، في اتجاه أسيوط، قرب كمين قصر الباسل، بنطاق محافظة الفيوم.

وتوقفت حركة المرور على الطريق، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين، واستخراجهم من داخل السيارتين لحين وصول سيارات الإسعاف ونقلهم إلى أقرب مستشفى، كما أبلغوا الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

حادث تصادم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطاراً من العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم مروع، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود متوفين ومصابين.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقل ضباط مركز شرطة إطسا تحت إشراف العقيد محمد بكري صوفي مفتش مباحث المركز، وبرئاسة المقدم أحمد عبد الحكيم رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وتبينّ تصادم سيارتين نقل وملاكي، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، قرب كمين قصر الباسل، إتجاه أسيوط، بنطاق مركز شرطة إطسا، حيث وقع الحادث بسبب السرعة الزائدة للسيارتين، واختلال عجلة القيادة في يد سائقي السيارة.

مصرع وإصابة 6

وتبينّ مصرع شخصين وإصابات 4 آخرين بجروح وكدمات وكسور متنوعة، وتفاوتت إصابتهم بين بسيطة ومتوسطة، فيما جرى استدعاء سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم نقل المصابين إلى نفس المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث من على الطريق، وتيسيير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.