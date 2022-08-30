حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 30-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد من الشخصيات المتسامحة، والمعروف عنها سرعة البديهة، لكنها من الشخصيات التي تكره النقد، فهو متغطرس بطبيعته، كما أنه كريم يفضل الحياة برفاهية، ويبحث عن الأشياء العصرية والمتقدمة التكنولوجية والعصرية.

وفيما يلي، ينشر موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، ينشر حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الأسد، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد اليوم، الوضع الفلكي داعم وعليك أن تستفيد من مواهبك وقدراتك فالوقت مناسب للإنجاز، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر في منزل العلاقات ما يجعلك تستطيع اليوم أن تدير أحاديث ولقاءات ناجحة.

مشاهير برج الأسد

من أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج، الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، والفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.