«الإصلاح والنهضة»: الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا رسالة طمأنة

قال الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الإجراءات التي أوصى بها الرئيس السيسي بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين من 100 لـ300 جنيه، جاءت لتخفيف الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

متابعة جيدة للقيادة السياسية لتأثير الأزمة الاقتصادية

وأضاف عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد الموجي ببرنامج «من قلب القاهرة» على «راديو مصر»، أنّ هذه الحزمة الجديدة تضمن التكافل الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا، لافتًا إلى أنّ الأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على كل دول العالم، تصاحبها متابعة جيدة من القيادة السياسية التي قامت بزيادة حزمة الحماية الإجتماعية عدة مرات.

4 مليارات جنيه شهريًا لدعم 64 مليون مواطن

وكشف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن أن قطاع التموين يستفيد منه ما يقارب من 64 مليون مواطن، لافتًا إلى أن الحزمة الجديدة ستكلف خزانة الدولة مليار جنيه إضافية شهريًا، ليصبح إجمالي ما تنفقه الدولة بقطاع التموين لدعم الأسر الأكثر احتياجا 4 مليارات جنيه شهريًا.

استجابة للمشاركين بالحوار الوطني

وأوضح عبدالعزيز، أنّ قرارات القيادة السياسية تضمنت استجابة لبعض المشاركين بالحوار الوطني، متابعًا القرارات تعطينا رسالة شديدة الأهمية وتبعث الطمأنينة للناس بأن هناك استجابة سريعة من القيادة السياسية لمتطلباتهم ومتطلبات القوى السياسية ومتابعة دقيقة للأوضاع.