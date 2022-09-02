إصابات كورونا عالميا تتجاوز 600 مليون حالة

سجلت السلطات الصحية في الصين، 318 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيس للبلاد، بينها 128 حالة في سيتشوان جنوب غربي البلاد، أمس الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إن البلاد لم تسجل وفيات جديدة بسبب «كورونا»، ليظل إجمالي الوفيات ثابت عند 5226 حالة وفاة.

خروج 483 مريضا بـ«كورونا» المستشفيات بعد الشفاء

وأشارت اللجنة الصينية، إلى خروج 483 مريضا بـ«كورونا» المستشفيات بعد شفائهم من الفيروس بالبر الرئيسي، ليرتفع الإجمالي إلى 232408 شخصا حتى أمس الخميس.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 23.4 مليون حالة

وفي كوريا الجنوبية، سجلت «وكالة مكافحة الأمراض»، 89586 إصابة بـ«كورونا»، بينها 317 إصابة وافدة من الخارج، و64 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 23417425 حالة، فيما وصلتت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 26940 حالة وفاة.

من جانبها، قالت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، إن الوضع الوبائي العام لا يزال مستقرا لكن هناك احتمالا كبيرا باستمرار «كورونا» في الانتشار حيث سيزداد الاتصال الشخصي والسفر خلال عطلة عيد الحصاد «تشوسوك» التي تمتد من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري.

من جانبها، قالت منظمة «الصحة العالمية»، في أحدث البيانات، إن الإصابات بـ«كورونا»، سجلت 600555262 حالة، عالميا، بينها 6472914 حالة وفاة.

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 93.21 مليون إصابة

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 93.21 مليون إصابة وأكثر من 1.03 مليون حالة وفاة «15% من الإجمالي العالمي»، فيما جاءت الهند في المرتبة الثانية «44 مليونا إصابة و527911 حالة وفاة»، وحلت البرازيل في النمرتبة الثالثة بـ«34 مليونا إصابة و683851 حالة وفاة».

وسجلت أوروبا والأمريكتان حتى الآن أكثر من 248 مليون و175 مليون حالة إصابة مؤكدة على التوالي، بالإضافة إلى 2077355 و2817530 حالة وفاة على التوالي «70% من إجمالي الإصابات عالميا-أكثر من 75% من الوفيات حول العالم».