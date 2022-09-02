رئيس جامعة بدر: 35 منحة دراسية كاملة للمتفوقين وغير القادرين في 7 كليات

قال الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر في أسيوط، إن الطلاب المتفوقين لهم الحق في الفرصة للدراسة بجميع الجامعات، وتتضمن التسهيلات التي تساعدهم على تنمية قدراتهم ومهاراتهم، لافتا إلى أن الجامعة من خلال مبادرة حياة كريمة تقدم منحا دراسية وخاصة لطلاب الصعيد المصري.

35 منحة على مستوى 7 كليات أبرزها الطب والهندسة

وأوضح «كمال» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على قناة «dmc»، أن الجامعة وفرت 35 منحة للمتفوقين على مستوى 7 كليات، هي طب الفم والأسنان العلاج الطبيعي والصيدلة والطب البيطري الحقوق والتكنولوجيا الحيوية، بمتوسط 5 منح لكل كلية بعد فحص الطلبات، مشيرا إلى أن أبناء شهداء الشرطة والجيش لهم الأولوية في المنح ويليهم المتوفقين دراسيا، خاصة أصحاب الظروف المالية المتعسرة.

تخفيضات نسبية للمتوفقين رياضيا

وأشار الدكتور مصطفى كمال إلى أن الجامعة تمنح تخفيضات نسبية للمتوفقين رياضيا وأبناء العاملين في المنطقة العسكرية الجنوبية كونها في محيط الجامعة بمحافظة أسيوط.

جدير بالذكر أن برنامج «مصر تستطيع» استعرض قصص نجاح لعدد من طلاب الثانوية العامة المكافحين ومحاربو السرطان بعد ان حصلوا على درجات متقدمة في امتحانات الثانوية العامة خلال هذا العام، وتواصل مع البرنامج العديد من رؤساء الجامعات لتقديم المنح الدراسية للطلاب.