إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة وأتوبيس على طريق «بلبيس - العاشر من رمضان»

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة وأتوبيس على طريق «بلبيس - العاشر من رمضان» بمحافظة الشرقية، اليوم، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي، وجار عمل الإسعافات الطبية اللازمة لهم، وانتقلت الأجهزة التنفيذية إلى مكان الحادث لإزالة آثاره وفتح الطريق وتسيير الحركة المرورية.

بلاغ بحادث تصادم بين أتوبيس وسيارة

ورد إخطارا للواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، من غرفة عمليات ديوان محافظة الشرقية، يفيد وقوع حادث تصادم على طريق «بلبيس - العاشر من رمضان» بين أتوبيس وسيارة، ما أدى لإصابة 5 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة.

نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم، ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمامهم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومعاينة الحادث لمعرفة أسبابه، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المارة.