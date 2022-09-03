الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2022.. إلكترونيا في 4 خطوات

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2022 من الكلمات التي ترتفع عليها البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد أن أتاحت موقع النيابة العامة إمكانية الاستعلام عن خدمات المرور ومعرفة قيمة المخالفات والحصول على شهادة براءة ذمة وتقديم التظلمات على المخالفات.

ويرصد موقع «الوطن» في إطار الموضوعات الخبرية في مجال الخدمات الحكومية، في السطور القادمة، خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2022 عبر موقع النيابة العامة والتي جاءت كالتالي:

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2022

ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال ادخال رقم لوحة السيارة، وذلك من خلال خطوات بسيطة كالآتي:

- الدخول على موقع النيابة العامة من هنــا.

- اختيار خدمة «الاستعلام» وهي تتضمن خدمتين وهما كالآتي «مخالفات رخص المركبات، مخالفات رخص القيادة»، وفي تلك الحالة يتم الضغط على الاختيار الأول.

- بعد الدخول على الاستعلام على مخالفات رخص المركبات، يتم ادخال أرقام اللوحة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط، اختار ما يناسبك منها.

- أخيرًا الضغط على اجمالي المخالفات.

لتظهر بعدها اجمالي قيمة المخالفات الموجودة على رخصة السيارة.

خطوات دفع مخالفات المرور إلكترونيا

ويمكن للمستعلم عن مخالفات رخص السيارة، وتسديدها الكترونيًا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- العودة إلي الصفحة الرئيسية لموقع النيابة العامة

- اختيار أيقونة دفع المخالفات، ويتم اختيار الخدمة حسب احتياجات المتقدم وهي كالآتي «الدفع الالكتروني أو عند استلام شهادة المخالصة».

في حالة اختيار طريقة الدفع الإلكتروني، يتم من خلال اختيار نوع المخالفة سواء رخص قيادة أو مركبات، يتم بعدها ادخال رقم اللوحة، ثم يمكن للمستخدم دفع قيمة المخالفات الكترونيًا من خلال الضغط على الدفع، سوف تظهر صفحة تبويب جديدة، يطلب منك ادخال طريقة الدفع سواء كانت من خلال البطاقات البنكية أو من خلال إحدى شركات التحصيل.