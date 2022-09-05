العطار: النجاحات الكبيرة في ملف الزراعة دفعت المغرضين للتشويش عليها

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إنّ التطورات الكبيرة بملف الزراعة والنجاحات السريعة المتلاحقة، جعلت الزراعة من أكثر المجالات المستهدفة بالشائعات من قبل المغرضين الذين يكرهون الخير للوطن، في محاولة للتشويش على الإنجازات.

طفرة كبيرة في مجال الصادرات الزراعية

وأضاف «العطار»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الصحافة في أسبوع»، المُذاع على فضائية «مصر الزراعية»، أنّ مصر حققت خلال الأربع سنوات الماضية، طفرة كبيرة في مجال الصادرات الزراعية بشهادة العالم أجمع، لافتًا إلى أنّ الوزارة تواجه هذه الشائعات بمزيد من العمل على أرض الواقع، تاركين الحديث للإنجازات المتحققة.

مصر الأولى عالميًا في تصدير البرتقال والفراولة

وكشف رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، عن أنّ مصر احتلت المركز الأول في تصدير محصولي البرتقال والفراولة الطازجة والمجمدة،.

وأشار «العطار»، إلى أنّ مصر صدّرت نحو ربع مليون شحنة هذا العام، متابعًا «حتى مع فرض صدق الشائعات المتعلقة برفض شحنة أو أكثر أو حتى 100 شحنة، فإنّ النسبة المسموح بها عالميًا بالرد من 1% إلى 2% وفقًا للاتفاقيات الدولية».