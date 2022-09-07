الدولار يواصل الصعود عالميا.. وسعره يرتفع «قرشا» في البنوك المصرية

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أكثر من 110 نقطة اليوم الأربعاء، ووصل إلى مستويات لم نشهدها منذ يونيو 2002، حيث عزّز تقرير قطاع الخدمات الأمريكي القوي التوقعات، بأنّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة بقوة.

نمو أولي في مؤشر مديري المشتريات الأمريكي

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الأمريكي للخدمات إلى 56.9 في أغسطس من 56.7 في الشهر السابق، متجاوزًا توقعات السوق عند 55.1، مشيرا إلى أقوى نمو في نشاط الخدمات منذ أبريل.

الاقتصاد الأمريكي بعيد عن الركود

وعزّزت البيانات الأمريكية الرأي القائل إنّ الاقتصاد الأمريكي لم يكن في حالة ركود، رغم أنّ البنك المركزي أشار بالفعل إلى أنّه سيعطي الأولوية لمحاربة التضخم على مخاوف النمو، كما تتبع الدولار ارتفاع عوائد سندات الخزانة، حيث قفز العائد القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ يونيو.

توقعات بارتفاع الدولار الأمريكي

وتاريخيا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، ويتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 110.72 نقطة بنهاية هذا الربع (يوليو – سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، على أن يتم التداول عند 114.34 في غضون 12 شهرًا.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية

محليا، زاد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، بمقدار قرش، مسجلا في الأول 19.29 جنيه للبيع، وفي أغلب البنوك 19.27 جنيه للبيع، بينما ظل سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي الأهلي ومصر الأقل عند 19.25 جنيه.