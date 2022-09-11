الجيزة تزيل قاعة أفراح و«فوتوسيشن» مخالفة بطريق المريوطية

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط وإزالة قاعة أفراح ومناسبات وفوتوسيشن تحت الإنشاء بدون ترخيص، بطريق المريوطية، في نطاق مركز ومدينة أبو النمرس.

وذكرت المحافظة، في بيان لها، أنها شنت حملات مكبرة على قاعات الأفراح، للوقوف على مدى قانونية عمل القاعات وحصولها على التراخيص اللازمة، والتزامها بإجراءات الحماية المدنية.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الحملات تأتي في إطار تحقيق الانضباط وضمان الالتزام بكل الإجراءات المنظمة للعمل والتشغيل والحماية المدنية، حفاظاً على السلامه العامة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن مركز ومدينة أبو النمرس أزال القاعة المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتصدي بكل حزم لجميع مخالفات البناء والتعديات، لافتا إلى ضبط أعمال تحويل فيلا إلى قاعات أفراح ومناسبات بطريق المريوطية بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس، حيث تم رصدها وإزالة اللافتات المخالفة التابعه لها، ورفع المحتويات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

مواجهة مخالفات البناء ومنع التعديات

وأكد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حزم وبمنتهى الشدة لمواجهة مخالفات البناء، ومنع التعديات بكل صورها، مشددا على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع المتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات وإزالتها فورا.