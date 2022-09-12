أبرز أحداث العالم.. كوارث طبيعية بعدة دول وقتلى في انهيار منجم ألماس

شهدت عدة دول مجموعة من الأحداث خلال الساعات القليلة الماضية، بعضها كوارث طبيعية، مثل الزلزال وحرائق الغابات في «بابوا غينيا الجديدة» وكاليفورنيا الأمريكية، والبعض الأخر حوادث شهدتها بعض البلاد منها المملكة العربية السعودية، التي أحبطت عمليات تهريب مخدرات إلى البلاد.

وفي«بابوا غينيا الجديدة»، لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، جراء زلزل بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب شرق البلاد، أمس الأحد، وألحق أضرارًا بعدة مبانٍ بالقرب من مدينة «مادانج» الساحلية.

ووقع الزلزال على بعد 67 كيلومترًا من مدينة «كينانتو» وعمق 61 كيلو مترًا، وأصدر المعهد «الأمريكي للمسح الجيولوجي»، تحذيًرا من وقوع موجات مد عاتية «تسونامي» جراء الزلزال، ولكنها سرعان ما رفعت التحذير سريعًا.

مسؤول روسي: إعصار«هينامنور» تسبب في أضرار كبيرة

وفي روسيا، لقى 3 أشخاص مصرعهم بينهم امرأتين جراء إعصار «هينامنور»، الذي ضرب مناطق بالشرق الأقصى الروسي خلال الأيام الماضية، وقال أوليج كوجيمياكو، حاكم «إقليم بريموريه»، في تصريحات صحفية، إنّ إعصار«هينامنور» كان قصيرًا وشديدًا للغاية، وتسبب في أضرار كبيرة.

وفي وقت سابق، أشارت السلطات الروسية، إلى إنّ الأمطار الغزيرة التي تسبب فيها الإعصار، غمرت 991 منزلًا، و1072 قطعة أرض، وألحقت أضرارًا بـ34 جسر، فيما أعلنت السلطات رفع حالة الطوارئ في 6 بلديات في الإقليم.

وفي جنوب إفريقيا، لقى شخص مصرعه وأصيب 40 آخرون، جراء انهيار جدار سد في أحد مناجم الألماس في إقليم «فري ستيت» وسط البلاد، فيما أشارت شركة «أسكوم» للطاقة في بيان عنها، إلى فقد كمية كبيرة من إمدادات الكهرباء في المنطقة بعدما غمر الوحل محطة «ريتكويل».

حريق غابات في كاليفورنيا

وفي «كاليفورنيا» الواقعة غربي الولايات المتحدة، انتشر حريق في غابات الولاية سريعًا، وقال موقع «كال فاير» الإلكتروني الرسمي، إنّ حريق «موسكيتو فاير» التهم منطقة تمتد على 16600 هكتار في جبال سيييرا نيفادا، شمال شرقي «سان فرانسيسكو»، في 4 أيام فقط.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أنّ فرق الإطفاء احتوت فقط 10% من الحريق المستعر في أجزاء من «إل دورادو» و«بلاسير»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي العراق، أصدرت محكمة جنايات «النجف» جنوب العاصمة العراقية «بغداد»، أمس الأحد، حكمًا غيابيًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق مدان يدعى سلمان شلاكة، على خلفية تورطه في قتل متظاهرين أمام مرقد «محمد باقر الحكيم» في نوفمبر 2019، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة إلى السعودية

وفي السعودية، أحبطت «مديرية مكافحة المخدرات»، محاولة لتهريب 249 779 ألف قرص من مادة «الإمفيتامين» المخدرة، كانت مخبأة في آلة حفر هيدروليكية عبر «ميناء جدة»، فيما ألقت السلطات الأمنية القبض على مواطن من «الرياض».

وأحبط «حرس الحدود» في قطاع سقام بـ«منطقة نجران» الواقعة جنوبي المملكة، تهريب 25 كيلو جرامًا من «الحشيش» المخدر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وضبطت وزارة الصحة السعودية، وافدتين، أحداهن طبيبة وأخرى ممرضة، تقومان بعمليات إجهاض بطرق غير شرعية، من خلال عيادة تديرانها في أحد المجمعات الطبية الخاصة في وسط العاصمة.

ووضعت «الخطوط الجوية السعودية»، شعار «نيوم» بجانب شعار الناقل الوطني، فيما أشار الرئيس التنفيذي لمشروع «مدينة نيوم» المهندس نظمي النصر إلى أنّ الشراكة بين «نيوم» و«الجوية السعودية» ستسهم في نقل رؤية البلاد الطموحة إلى العالم، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مظاهرات في المكسيك للإفراج عن مؤسس ويكيليكس

وفي المكسيك، هتف عشرات من راكبي الدراجات، بـ«قاوم» أمام سفارتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في العاصمة مكسيكو، تعبيًرا عن دعمهم لمؤسس «ويكيليكس»، جوليان أسانج «51 عاما» الذي تتهمه واشنطن بالتجسس.

وجاءت الفعالية، عشية زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المكسيك، وكان بين الدراجين جون ودانيال شيبتون، والد الصحفي الأسترالي وشقيقه، اللذان جاءا إلى البلاد بناء على دعوة من الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، مرتدين سترات صفراء كتبوا عليها «أفرجوا عن أسانج»، الصحفي المسجون منذ 2019 في سجن بلمارش شديد الحراسة قرب لندن.