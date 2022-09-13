حملات للقضاء على المخالفات ورفع الإشغالات في «حدائق أكتوبر»

شن قيادات جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، برئاسة المهندس محمد مصطفى، رئيس الجهاز، حملة مكبرة بمنطقة «ابني بيتك»، للقضاء على المخالفات في مهدها، بعد الانتهاء من إزالة العشوائيات في مناطق «أبناء الجيزة».

إزالة مخالفات بمنطقة «ابني بيتك»

وأسفرت الحملة التي قادها المهندس محمد عبدالله، نائب رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس أمجد أنيس، المشرف العام على إدارة التنمية، بالتعاون مع المقدم محمد عصمت، رئيس قسم شرطة التعمير، عن إزالة أعمال بناء منفذة على كامل الردود الخلفي والجانبي بالمخالفة للتراخيص الصادرة بمنطقة «ابني بيتك».

حملات مكثفة للقضاء على المظاهر العشوائية

وأكد رئيس الجهاز، في تصريحات اليوم، أنه سيتم التعامل مع جميع المخالفات بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف الحملات ليل نهار للقضاء على أي مظهر عشوائي.

إجراءات لمنع عودة المخالفات

وكلف رئيس الجهاز، مسئولي الإدارات المختصة بمتابعة ما تم إزالته من مخالفات لمنع عودتها، مؤكدًا استمرار حملات ضبط المخالفات وإزالة الإشغالات للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة .

وأهاب الجهاز المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم 1188 أو 5777 أو عبر منظومة الشكاوى الإلكترونية، منوهًا بأنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل المخالفين، وتحرير محاضر لهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.