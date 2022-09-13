«الشهاوي» يشيد بتصدي «المتحدة» للشائعات عبر نشرات أخبار «إكسترا نيوز»

قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إنَّ الشائعات يؤلفها ويطلقها الحاقد، مؤكّدًا وجود مجموعة من العملاء والطابور الخامس يطلقون الشائعات، لافتًا إلى أن الناشر لهذه الشائعات هو الأحمق، مبينًا أنَّ انتشار الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي يجعلها تصل إلى الآلاف والملايين من الأشخاص.

انتشار الشائعات يعتمد على الغموض

وأشاد «الشهاوي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر كل يوم» على فضائية «مصر الزراعية»، أنَّ انتشار الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي يجعلها تصل إلى الآلاف والملايين من الأشخاص، بإعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن العديد من نشرات الأخبار بقطاع الأخبار الخاص بها عبر قناة «اكسترا نيوز»، لتفنيد جميع الشائعات المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي، متابعًا: «هي دي فعلًا آليات مكافحة الشائعات من خلال التصدي للشائعات وتكذيبها بواسطة المسؤولين والمتخصصين، ومنسيبهاش وقت طويل، لأن الشائعة تعتمد على الغموض».

يجب تطبيق القانون على مروّجي الشائعات

وثمن مستشار كلية القادة والأركان تكذيب مجلس الوزراء المستمر للشائعات من خلال المسؤولين، لافتًا إلى أهمية التصدي للشائعة عن طريق تكذيبها بالحقائق، إضافة إلى ضرورة تطبيق القانون على الأفراد المتسببين في إطلاق مثل هذه الشائعات، مؤكدًا دور وسائل الإعلام في نقل الصورة الحقيقية، والتصدي لـ الشائعات، من خلال استضافة المسؤولين، مشددًا على ضرورة تحري وسائل الإعلام الدقة في نقل الأخبار.