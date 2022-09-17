مواعيد وأماكن سيارات المياه المتنقلة في الإسكندرية.. وطرق التواصل معها

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والأحياء والقطاعات التابعة لها، بدءًا من اليوم السبت حتى يوم الخميس المقبل، ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

أماكن السيارات المتنقلة

وكشفت شركة مياه الشرب، أماكن ومواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور للمراكز، كما يلي:

- قطاع «غرب» مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة ونصف عصرًا.

- قطاع أمام فرع شركة المياه بالبيطاش من الرابعة عصرًا إلى التاسعة مساءً.

- قطاع سيارة شرق - أمام راقع محمد نجيب - سيدي بشر، بدءًا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثامنة مساءً.

- قطاع سيارة وسط - بشاير الخير 3 القباري بلوك 3 أمام مسجد الشهيد إلهامي، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأرقام تليفونات التواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة، كما يلي:

- للتواصل مع سيارة شرق 01275918005

- للتواصل مع سيارة وسط 01275918001

- للتواصل مع سيارة غرب 01275918003

خدمات السيارات المتنقلة

والخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة، كالآتي:

- تعاقد على إدخال العدادات.

- استقبال الشكاوى.

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

- الاستعلام عن الفواتير.

- سداد الفواتير.