قصف أوكراني على «جورلوفكا» بـ3 صواريخ من راجمات «أوراجان»

قصفت القوات الأوكرانية، بـ3 صواريخ من راجمات «أوراجان»، مدينة «جورلوفكا» الواقعة في جمهورية «دونيتسك» الشعبية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال المكتب التمثيلي للجمهورية في المركز المشترك للمراقبة، عبر «تليجرام»، إن القصف وقع عند الساعة 01:20 بالتوقيت المحلي «12:20 بتوقيت القاهرة».

بوتين: ليست في عجلة من أمري

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الهجوم الأوكراني المضاد على قوات بلاده لن يغير من خطط «موسكو»،مضيفا في تصريحات بعد قمة «منظمة شنجهاي للتعاون» في أوزبكستان، إنه ليس في عجلة من أمره.

وأشار بوتين، إلى أن العملية العسكرية لاتزال على المسار الصحيح، وأكد الرئيس الروسي، أن «موسكو» لن ترسل بعد كامل قواتها إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون، إن الإدارة برئاسة جو بايدن رفضت الطلب الأوكراني، لتزويد «كييف» بصواريخ بعيدة المدى «أيه تي أيه سي إم» أوأنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش، خوفا من رد روسي خطير، وفقا لما ذكرته قناة «إن بي سي» الأمريكية.

مخاوف أمريكية من استخدام «أيه تي أيه سي إم» ضد أهداف داخل روسيا

وعارض كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الفكرة، وأعرب مسؤولو الوزارة عن مخاوفهم من إمكانية استخدام الصواريخ ضد أهداف داخل روسيا ما قد يؤدي اندلاع حرب أوسع مع «موسكو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان وزارة الخارجية الروسية، حذرت في وقت سابق، «واشنطن» من تقديم مثل هذا السلاح لـ«كييف»، ووصفته بالخط الأحمر وستصبح طرفًا مباشرًا في الصراع.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أدان في وقت سابق، بشدة الفظائع الروسية التي ارتكبت في «إيزيوم» الأوكرانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأوكراني، اكتشاف مئات الجثث في مقبرة جماعية خارج «إيزيوم»، بعد أيام من استعادتها من «موسكو».

بدوره، انتقد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، خلال وجوده في العاصمة الأمريكية «واشنطن»، أحد مشاريع القوانين التي يعدها «الكونجرس» الأمريكي ضد ر«موسكو».

رامافوزا: «واشنطن» و«موسكو» شريكان استراتيجيان مع جنوب إفريقيا

ووصف رامافوزا، روسيا بالشريك الاستراتيجي على المسرح العالمي، موضحا في اجتماع مع مشرعين أمريكيين، إن «واشنطن» و«موسكو»شريكان استراتيجيان مع جنوب إفريقيا.

وأضاف رامافوزا، أنه لأمر مخيب للآمال أن تتم صياغة مشروع قانون في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن إلى التواصل مع الدول الأفريقية على أساس احترام استقلالها وسيادتها.

من جانبه، قال رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة «شنجهاي للتعاون» بأوزبكستان: «الآن ليس وقت الحرب»، مشددا خلال اجتماع على هامش القمة،على أهمية الديموقراطية والحوار.

الرئيس الروسي: نتفهم مخاوف الهند بشأن الحرب

وقالت الرئاسة الروسية«الكرملين» الروسي في بيان، إن بوتين، أوضح أنه يتفهم مخاوف الهند بشأن الحرب، ويرغب في إنهائها في أقرب وقت ممكن، مضيفا إن أوكرانيا، رفضت عملية التفاوض وأن «كييف» ترغب في تحقيق أهدافها عبر السبل العسكرية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أقر الرئيس بوتين، بأن بكين، لديها مخاوف مرتبطة بالحرب «الروسية الأوكرانية».