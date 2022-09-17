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«الزراعة» تنفذ برنامجا تدريبيا حول «الأمراض النباتية» بالوادي الجديد غدا

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محمد أبوعمرة
08:26 م | السبت 17 سبتمبر 2022
مركز البحوث الزراعية

مركز البحوث الزراعية

تنفذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، برنامجا تدريبيا، حول: «الاتجاهات الحديثة لمكافحة الأمراض النباتية في المحاصيل الحقلية والبستانية» بمحافظة الوادي الجديد- مركز الداخلة، بداية من غدٍ الأحد وحتى نهاية الأسبوع.

وقال الدكتور أشرف خليل، مدير المعهد، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، ضمن البرنامج الإرشادي والتدريبي للمعهد.

وأشار مدير المعهد إلى أن البرنامج سيتناول عددا من الموضوعات، على رأسها: الأعراض المرضية والطرق الحديثة لتشخيص أمراض النباتات، استراتيجية الرش للمبيدات الفطرية وأثرها على البيئة، تطبيقات عملية لاستخدام المستحثات الكيماوية والحيوية في مكافحة أمراض النباتات، فضلا عن الإدارة الخاطئة لبستين النخيل وعلاقتها بأمراض النبات، وتأثير التغذية على إنتاجية أشجار الفاكهة، كذلك الأمراض النيماتودية وتأثيرها على إنتاجية المحاصيل.

البرنامج يستهدف تدريب 30 متدربا من الفنيين الزراعيين وأخصائيي المحصول

وأضاف خليل أن البرنامج يستهدف تدريب 30 متدربا من الفنيين الزراعيين وأخصائيي المحصول والمكافحة والإرشاد بالمحافظة، لتوصيل الإرشادات الفنية الخاصة بهذه المحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كما ونوعا.

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