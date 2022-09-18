المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر.. اعرف التخصصات والمصاريف

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر، هو أحد معاهد أكاديمية بدر للعلوم والتكنولوجيا، ويوجد بالأكاديمية 3 معاهد تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي، وفي التقرير التالي تقدم «الوطن» أبرز المعلومات عن المعهد:

أكاديمية بدر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة بدر تضم:

1- المعهد العالي للسياحة والفنادق.

2- المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات.

3- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية.

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

ويضم المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 3 تخصصات كالتالي:

1- إدارة أعمال.

2- نظم معلومات إدارية.

3- محاسبة.

مدة الدراسة 4 سنوات، ويمنح درجة بكالوريوس في مجال التخصص.

المؤهلات التي يقبلها المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات:

يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على:

1- الثانوية العامة 2022 وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

2- الثانوية التجارية والصناعية نظام 3 و5 سنوات.

3- الثانوية الفنية للإدارة والخدمات.

4- دبلوم المعاهد الفنية الصناعية والتجارية.

5- دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية.

ويتم التقديم للمعهد عن طريق مكتب التنسيق من هذا الرابط، أو يمكن التوجه إلى المعهد للمساعدة في تسجيل الرغبات، ويمنح المعهد درجة البكالوريوس في مجال التخصص.

مصاريف المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

مصاريف المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات تبلغ 11.000 جنيه في السنة الدراسية، يتم سدادها على قسطين.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم، استمرار موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 حتى الخميس القادم، وفقاً للقواعد والحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات.