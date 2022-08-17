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ضبط راكب في مطار القاهرة الدولي بحوزته سجائر إلكترونية بزيت الماريجوانا

كتب:

أيمن حمزة
02:34 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
الجمارك تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا

الجمارك تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، راكب أجنبي، بحوزته سجائر إلكترونية، وأمبولات بها زيت الماريجوانا المخدر، في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من أسطنبول.

واستوقف عبد الحليم عبد المحسن، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، الذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علي الصعيدي مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

ضبط 3 أمبولات زجاجية بها زيت الماريجوانا المخدر

كلف حازم محمد على مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، إيمان موسى مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًا مما أسفر عن ضبط 5 علب بداخلها سجائر إلكترونية بزيت الماريجوانا المخدر، و3 أمبولات زجاجية بها نفس الزيت المخدر، وجهازين يُستخدما في تدخين الزيوت المخدرة.

وأمر تامر قاسم مدير الإدارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 174 لسنة 2022 ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الراكب إلى النيابة المختصة.

إجراءات احترازية للحد من التهرب الجمركي 

وتطبق سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية للحد من التهرب الجمركي، وتشدد من إجراءاتها لتحصيل حقوق الدولة من جمارك وضرائب.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.