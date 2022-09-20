الفنان اليمني باسم الشرفي يستعد لجولة غنائية في مصر ودول عربية

يستعد الفنان اليمني باسم الشرفي، لجولة فنية في عدد من العواصم والمدن العربية قريبا، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية «حالي»، والتي تعاون من خلالها مع الملحن عمرو الشاذلي.

حفلات في مصر والإمارات والسعودية ولبنان

ومن المقرر أن يحيي باسم الشرفي، عددا من الحفلات في أكثر من دولة عربية على رأسها مصر والإمارات والسعودية إضافة إلى دولة لبنان، وهناك ترتيبات في المدن العربية التي تستعد لتنظيم هذه الحفلات على أراضيها المتوقع أن تشهد حضورًا كبيرًا.

تعاون من نجوم خليجيين

وخلال جولة باسم الشرفي، سيعمل على اختيار وتصوير أكثر من دويتو غنائي مع مجموعة من كبار المطربين الخليجيين والعرب، والأغاني حسب بيان صادر عن باسم الشرفي، تم اختيار كلماتها بتميز وحرص، يتعاون فيها مع أكثر من ملحن وموزع بين مصر والخليج.

ومن الأغنيات التي أطلقها باسم الشرفي: «ناس ما تسوى، وأهلا أهلا يا رمضان، وشلنا يا طير، ولبيك يا أرض اليمن»، وكانت آخر أغنية طرحها «حالي» عبر منصات الاستماع وموقع يوتيوب، ومن كلماتها: «حالي حالي والقلب خالي مرتاح وسالي وقادر أنام شايف شايف غيري وخايف أعشق وعايف كلما غرام».