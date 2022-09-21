افتتاح الملتقى الرابع لـ «أفلام المحاولة» بقصر ثقافة السينما.. الأحد المقبل

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ملتقى أفلام المحاولة في دورته الرابعة والذي يقيمه قصر ثقافة السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وذلك في الفترة من 25 سبتمبر وحتى 29 سبتمبر الجاري، بحضور لجنة تحكيم الملتقى المكونة من المخرج أحمد رشوان رئيسًا، ومدير التصوير مصطفى عزالدين عضواً، مهندس الديكور شادي العناني عضواً.

تفاصيل ملتقى أفلام المحاولة

يذكر أنه تقدم الى المسابقة ما يقرب من 55 فيلم قصير تم فرزهم واختيار 34 فيلم الأفضل وما ينطبق عليهم الشروط وفقا لملائمته من وجهة نظر لجنة المشاهدة والمكونة من الدكتور نادر رفاعي أستاذ النقد الفني، والناقدة نشوى نبيل مدير إدارة الدراسات السينمائية، السيناريست عصام حلمي مدير إدارة نوادي السينما، والمونتير السينمائي حسام المحفوظي مدير وحدة الرسوم المتحركة.

يتضمن الملتقى إقامة مسابقات في الأفلام الروائية القصيرة والأفلام التسجيلية، بحيث لا تزيد مدة عرض الفيلم على 30 دقيقة، ويكون الفيلم من إنتاج مصر خلال عام 2021- 2022، وتُمنح الجوائز لأفضل فيلم روائي قصير، أفضل فيلم تسجيلي قصير، أفضل تجديد وابتكار، إلى جانب جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

ومن العروض المشاركة في الملتقى «المعازيم، العلاج بالفن، عيد ميلاد، سنيورة التاتو، الرفق بالإنسان، عن سابع جد، أحلام يقظة، راضية، لعبة إبليس، التجلي، ورقة جورنال» وغيرها على أن يعرض يوميا 7 أفلام خلال مدة الملتقى.

في سياق آخر قدمت هيئة قصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، بفرع ثقافة بني سويف تضمنت عرض فرقة كورال أطفال قصر ثقافة بني سويف بقيادة المايسترو سامح عبد العال، وعرض فني بمخيم الإيواء العاجل ضمن فعاليات التدريب العملي المشترك «صقر 103»، كما تضمن العرض بعض الأغاني الوطنية.