مصاريف مودرن أكاديمي.. اعرف التخصصات العلمية وأهدافها

أعلنت أكاديمية مودرن أكاديمي، عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة الأجنبية وتحويلات الطلبة المصريين والوافدين للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

ويقدم موقع «الوطن» في السطور التالية مصاريف مودرن أكاديمي 2022 والتخصصات المتاحة أمام الطلاب لدراستها في الأكاديمية وفق الموقع الرسمي للأكاديمية.

مصاريف مودرن أكاديمي

وجاءت مصاريف مودرن أكاديمي وفق الموقع الرسمي للأكاديمية كالآتي:

علوم الحاسب: 16 ألف جنيه

إدارة الأعمال: 19.365 جنيها

نظم المعلومات: 14.793 جنيها

الهندسة: 32.458 جنيها

تخصصات مودرن أكاديمي

وأعلنت الأكاديمية عبر موقعها الرسمي عن وجود تخصصات عديدة بها، وتشمل علوم الحاسب وإدارة الأعمال ونظم المعلومات والهندسة، موضحة أن جميع التخصصات معادلة من خلال المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وأنه يمكن لخريجي الأكاديمية من التخصص الهندسي الالتحاق بنقابة المهندسين واتحاد العرب للمهندسين.

هدف الأكاديمية إعداد كوادر للمجتمع المحلي والعربي

وأوضحت الأكاديمية من خلال موقعها الرسمي، أنها تلتزم بإعداد كوادر متخصصة في مجالات علوم الحاسب وتقنية المعلومات ونظم المعلومات الإدارية والمحاسبة وإدارة الأعمال والاقتصاد، لتزويد المجتمع المحلي والعربي بالكوادر البشرية المؤهلة، والأسس النظرية اللازمة لمواكبة سوق العمل في مختلف التخصصات.

الأكاديمية تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية

وأكدت الأكاديمية أنها تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية من خلال أنشطتها البحثية وتساهم في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار الالتزام بالقيم الأخلاقية والعلمية المعترف بها.

الحدود الدنيا للمعاهد

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 209.0 درجة.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 209.0 درجة.

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش شعبة دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 208.0 درجة.

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 208.0 درجة.

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 208.0 درجة.

العالي حاسب وادارة شعبة نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 208.0 درجة.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وادارة اعمال 211.0 درجة.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة 210.0 درجة.

العالي سياحة وفنادق الغردقة 210.0 درجة.

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 210.0 درجة.

معهد عالي سياحة وفنادق كينج مريوط 210.0 درجة.

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 210.0 درجة.

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية 210.0 درجة.

المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة 210.0 درجة.

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 210.0 درجة.

العالي الفندقي بالأقصر إيجوث 209.0 درجة.