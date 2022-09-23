شبكات مياه مصر الجديدة تحصل على شهادة الإدارة الفنية «TSM»

أكدت شركة المياه بالقاهرة أن شبكات مياه مصر الجديدة اجتازت الاختبارات المؤهلة للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة لضمان استمرار تقديم أفضل خدمة للمواطن.

اجتياز اختبارات الشهادة الدولية للإدارة الفنية

وقال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، في تصريحات صحفية، إن شبكات مياه مصر الجديدة اجتازت الاختبارات المؤهلة للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة «TSM»، وذلك ضمانا لاستمرار تقديم أفضل خدمة للمواطن.

وأكد «الشيمي» على أهمية المتابعة اليومية لجميع الشبكات والمحطات على مستوى الجمهورية وتطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم، موضحا أن الشركة مستمرة في تأهيل جميع فروع الشبكات ومحطات المياه للحصول على شهادة الإدارة الفنية «TSM»، حرصا على توحيد الإجراءات النموذجية للعمل داخل هذه المواقع، بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطنين، ولتحسين الأداء وتقديم خدمات متميزة.

وأفاد رئيس «مياه القاهرة» بأن شبكات مياه مصر الجديدة قد اجتازت جميع المراجعات النهائية للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية، وذلك بعد تطبيقها أحدث النظم في توفير الوقود والمتابعة الإلكترونية وتطبيق نظم حديثة في التشغيل والإدارة الفنية وابتكار الحلول الجديدة في إدارة منظومة المياه بالمناطق التي تخدمها الشبكة.

شبكة المياه تخدم 473 ألف نسمة

وأشار «الشيمي» إلى أن الشبكة تخدم مناطق مصر الجديدة والنزهة ومساكن شيراتون، وتقوم بتنفيذ أعمال الصيانة بخطوط وشبكات المياه المغذية لهذه المناطق وتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات اللازمة لتطوير شبكات المياه بهذه المناطق، مضيفا أن مصر الجديدة يبلغ أطوال شبكات المواسير التي تخدمها 575 كم، وتغطي مساحة تبلغ 72 كم مربع، وتخدم 473 ألف نسمة، ومقامة على مساحة تبلغ 3.06 كم.

تطبيق المعايير في منظومة مرافق المياه

وقد أشاد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحصول عدد من محطات وشبكات المياه على على مستوى الجمهورية على شهادة الإدارة الفنية المستدامة «TSM»، مؤكدا على ضرورة تطبيق المعايير العالمية في إدارة وتشغيل منظومة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتدريب العمالة والفنيين والمهندسين على أحدث وسائل التكنولوجيا لضمان توفير كوب ماء نقي للمواطنين مطابق للمواصفات القياسية العالمية.