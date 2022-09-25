ترددات قنوات الأفلام الأجنبية على النايل سات 2022.. اضبطه الآن

ترتفع عمليات البحث عبر المحركات العالمية عن ترددات قنوات الأفلام الأجنبية على النايل سات 2022، خاصة لمحبي متابعة الأفلام الأمريكية والهندية والمسلسلات المختلفة التي تنتج على أعلى مستوى.

ترددات قنوات الأفلام الأجنبية على النايل سات 2022

وفي التقرير التالي، نقدم بعض ترددات قنوات الأفلام الأجنبية على النايل سات 2022 حتى تتمكن من متابعة الأفلام الأجنبية الأمريكية والهندية وغيرها.

تردد قناة MIX ONE

التردد: 11842.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات Mix

التردد: 11785

استقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة زي ألوان

يمكن متابعة الأفلام والمسلسلات الهندية والتركية عبر قناة زي ألوان.

- التردد: 11939.

- معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة Scar

القمر الصناعي: نايل سات

تردد: 10872

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة نجوم هوليود.

التردد: 12562.

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة Dtv الجزائرية

التردد 12406:

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة سبايدر أكشن

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة Hollywood Horror

التردد: 12562

الاستقطاب: راسي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة Imagine Movies

التردد: 12360

الاستقطاب: رأسي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة Hollywood Horror

التردد: 12562

الاستقطاب: راسي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة Imagine Movies

التردد: 12360

الاستقطاب: راسي

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة تايم موفيز

التردد: 11137

الاستقطاب: رأسي

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات