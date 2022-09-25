ترددات قنوات الأفلام الأجنبية على النايل سات 2022.. اضبطه الآن
كتب:
منى سعيد
07:33 م | الأحد 25 سبتمبر 2022
ضبط التردد لقناة - تعبيرية
ترتفع عمليات البحث عبر المحركات العالمية عن ترددات قنوات الأفلام الأجنبية على النايل سات 2022، خاصة لمحبي متابعة الأفلام الأمريكية والهندية والمسلسلات المختلفة التي تنتج على أعلى مستوى.
ترددات قنوات الأفلام الأجنبية على النايل سات 2022
وفي التقرير التالي، نقدم بعض ترددات قنوات الأفلام الأجنبية على النايل سات 2022 حتى تتمكن من متابعة الأفلام الأجنبية الأمريكية والهندية وغيرها.
تردد قناة MIX ONE
التردد: 11842.
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قنوات Mix
التردد: 11785
استقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة زي ألوان
يمكن متابعة الأفلام والمسلسلات الهندية والتركية عبر قناة زي ألوان.
- التردد: 11939.
- معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي H
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة Scar
القمر الصناعي: نايل سات
تردد: 10872
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة نجوم هوليود.
التردد: 12562.
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة Dtv الجزائرية
التردد 12406:
الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة سبايدر أكشن
التردد: 12604
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة Hollywood Horror
التردد: 12562
الاستقطاب: راسي.
الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة Imagine Movies
التردد: 12360
الاستقطاب: رأسي.
الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة Hollywood Horror
التردد: 12562
الاستقطاب: راسي.
الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة Imagine Movies
التردد: 12360
الاستقطاب: راسي
الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة تايم موفيز
التردد: 11137
الاستقطاب: رأسي
الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
القمر الصناعي: نايل سات