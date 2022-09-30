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وزير الرياضة يتفقد أكاديمية "لاماسيا" لنادى برشلونة الأسباني ويلتقى أفضل لاعبة كرة قدم فى العالم

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الوطن
05:03 م | الجمعة 30 سبتمبر 2022
وزير الرياضة يتفقد أكاديمية "لاماسيا" لنادى برشلونة الأسباني

وزير الرياضة يتفقد أكاديمية "لاماسيا" لنادى برشلونة الأسباني

قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الجمعة، بزيارة أكاديمية "لاماسيا" التابعة لأكاديمية برشلونة الأسبانى، برفقة نائب رئيس النادى والمدير التنفيذى، وذلك ضمن زيارته للمملكة الأسبانية التى بدأت أمس.

تعرف الوزير على أبرز نجوم كرة القدم العالميين الذين خرجوا من أكاديمية "لاماسيا"، ومن أبرزهم "ليونيل ميسي" نجم كرة القدم الأرجنتينى، ودور الأكاديمية فى إعداد اللاعبين وتأهيلهم وصقل مواهبهم، كما تفقد مستشفى الطب الرياضى التابعة للنادى، والمعتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، والمزودة بأحدث الأجهزة الطبية، وتقدم أفضل سبل العلاج للاعبين.

والتقى الدكتور أشرف صبحى، اللاعبة "أليكسا بوتياس" أفضل لاعبة كرة قدم فى العالم، والتى حصلت على جائزة "البالون دور"، متمنياً لها التوفيق فى مسيرتها الرياضية، والحفاظ على مستواها الرياضى، وحصد مزيد من الألقاب.

د.أشرف صبحى: بحث إنشاء أكاديميات لنادى برشلونة الأسبانى داخل سلسلة فروع نادى النادى The club.. وإقامة فعاليات رياضية مشتركة خلال الفترة المقبلة

وخلال مباحثاته مع مسئولى نادى برشلونة، أفاد وزير الشباب والرياضة بدراسة وبحث إقامة أكاديميات لنادى برشلونة فى مختلف الألعاب داخل فروع أندية نادى النادى الرياضى The Club التابعة للوزارة، بالإضافة إلى تنظيم أحداث وفعاليات رياضية مشتركة وتبادل الخبرات بين الجانبين، واكتشاف المواهب الرياضية.

تطرق الدكتور أشرف صبحى إلى الحديث عن فعاليات السياحة الرياضية المتنوعة التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مختلف المؤسسات فى كافة أنحاء الجمهورية، وكذا البرامج التى تنفذها الوزارة من أجل اكتشاف ورعاية الموهوبين ومنها المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى لاكتشاف ورعاية الموهوبين فى مختلف الألعاب ، وبرنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف الموهبين فى كرة القدم، وغيرها من البرامج ، مشيراً إلى تعزيز التعاون مع مسئولى نادى برشلونة الأسبانى الفترة المقبلة فى هذا الشأن.

 

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